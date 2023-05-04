كلوب يهاجم الحكام بسبب صلاح ومندهش من برود أعصابه

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الحكام لتغاضيهم عن أخطاء عدة ترتكب ضد النجم المصري محمد صلاح.

مبديا دهشته من تحكم محمد صلاح بأعصابه، حيث أن النجم المصري لا يحظى بالحماية الكافية من قبل حكام الدوري الإنجليزي على حد قوله.

وغضب كلوب في مباراة ليفربول الأخيرة مع توتنهام من قرار الحكم بإعطاء محمد صلاح ركلة حرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ومباشرة بعد تلك اللقطة سجل الزوار هدف التعادل 3-3 لكن ديوجو جوتا منح فريقه نقاط المباراة.

وقال كلوب في تصريحات صحيفة: أنا متفاجئ حقيقة من تعامل الحكام مع محمد صلاح، دائماً يتعرض إلى الضرب

والحكام لا يحمونه ومع ذلك يسجل الأهداف ويراوغ الخصوم عاماً بعد عام.

وأضاف: لا أعرف كيف يتعامل مع هذا الأمر، إنه استثنائي للغاية، لكن طريقته بالحفاظ على أعصابه تثير إعجابي للغاية، أما أنا فأفقد أعصابي على الخط عندما أرى مثل هذه التدخلات على لاعب مهم مثل صلاح

ولم يصفر الحكام على أخطاء ارتكبت ضد صلاح إلا في 31 مرة طوال الموسم الحالي كاملاً.