كولر يطلب إعارة القندوسي

ياسر رشاد - القاهرة - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من إدارة ناديه فتح الباب أمام رحيل أحمد القندوسي لاعب الفريق القادم من وفاق سطيف الجزائري في نهاية الموسم الجاري.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن:" أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عدم قناعته بالتعاقد مع أحمد القندوسي مطالباً الإدارة بمناقشة رحيله في الموسم المقبل

على سبيل الإعارة لخروجه من حساباته الفنية ورغبته في الاعتماد على الصاعد أحمد نبيل كوكا بدلاً منه".

وتابع:"السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يرفض محاولات بقاء أحمد القندوسي في الموسم المقبل لأنه غير مقتنع به فنياً ".

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