موسيماني يقود الأهلي السعودي للعودة إلى الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - نجح المدير الفني لنادي أهلي جدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في قيادة فريقه إلى العودة إلى الدوري السعودي بعد عام واحد فقط من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وفاز أهلي جدة على مضيفه هجر بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

افتتح حسن هاشم العلي التسجيل للأهلي في الدقيقة 45، قبل أن يسجل جان مارك ماكوسو هدف التعادل لهجر في الدقيقة 56.

وخطف رياض بودبوز هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 97 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 65 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط ولقاء أقل من ملاحقه الأخدود.

وضمن أهلي جدة العودة إلى الدوري السعودي حيث يتأهل أول أربعة مراكز في دوري الدرجة الأولى السعودي للدوري الممتاز.