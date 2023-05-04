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أيمن الرمادي: أسوان إستحق الفوز على المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان أن فريقه استحق الفوز على فريق المصري في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

 

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وقال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"فريق  أسوان عانى من الغيابات

أمام المصري وعلى رأسها "ديلسون كاموني" وغيره من لاعبي الفريق ".

وتابع:" سعيد بآداء لاعبي أسوان أمام المصري وحققنا المطلوب من المباراة بعد غياب الانتصارات عن الفريق في الفترة الماضية".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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