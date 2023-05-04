طارق يحيى ينتقد إدارة الأهلي بسبب أزمة كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية الأسبق، أن تمسك النادي الأبيض بتنفيذ عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، لا علاقة له بالأزمة القائمة بين الطرفين.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " البعض يقول بأن الزمالك متمسك بتنفيذ عقوبة كهربا بسبب الأزمة القائمة بينه وبين الزمالك".

وتابع: "أريد أن أسأل هؤلاء ممن يقولون هذا سؤالا، ماذا كان سيحدث لو كان كهربا متواجدا في الزمالك وصدرت عنه تلك التجاوزات تجاه جماهير الأهلي ولم

تنفذ العقوبة التي صدرت ضده؟".

وأتم: " هل الأهلي كان سيصمت لو أن نفس الموقف يحدث مع لاعب بالزمالك؟ ".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارًا بإيقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنيه بسبب مشاركته في هتافات ضد نادي الزمالك، إلا أنه تم تعليق العقوبة لحين البت في استئناف النادي الأهلي ضدها.