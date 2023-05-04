ميدو: مروان عطية أهم صفقة للأهلي.. وكولر مدرب كبير لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق بمستوى مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي على الأداء الذي يقدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية.

وأكد ميدو عبر برنامجه (الريمونتادا) على قناة المحور: "مروان عطية أهم صفقة للأهلي هذا الموسم".

وتطرق ميدو في حديثه بشأن لاعبي خط وسط الأهلي، مشددًا: "كولر مدرب كبير وذكي لأنه قام بتغيير مركز أليو ديانج من وسط ملعب دفاعي إلى وسط ملعب هجومي لأن اللاعب لديه مشكلة خلال خروجه بالكرة من المناطق الدفاعية".

ميدو يتغنى بموسيماني بعد إنجازة مع أهلي جدة

وأشاد ميدو، بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعدما حقق إنجاز كبير لنادي أهلي جدة السعودي والصعود به إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد ميدو أن نادي أهلي جدة وصل لمكانة عالية بفضل وجود نظام داخل النادي على جميع عناصر اللعبة.

وتابع: "موسيماني صاحب شخصية قوية ومدرب صاحب هوية وله طريقة خاصة في لعبه"، وأتم: "مبروك لنادي أهلي جدة على الصعود ومبروك لجماهير النادي ومبروك لموسيماني".

وحقق الأهلي الفوز على هجر بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب نادي هجر ضمن منافسات الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى لكرة القدم.