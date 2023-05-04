جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 إقامة 3 مواجهات مهمة في إطار منافسات الأسبوع 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

المقاولون ضد البنك الأهلي ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب استاد المقاولون العرب لحساب الأسبوع 27 من الدوري.

حرس الحدود ضد طلائع الجيش ..

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس) لحساب الجولة 27

من الدوري.

فيوتشر ضد فاركو ..

تقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السلام لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع جميع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية التردد الأرضي والفضائي، والحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.