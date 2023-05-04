نابولي وأودينيزي.. حلم النجمة الثالثة يُراود كتيبة سباليتي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب محبي ومتابعي فريق نابولي الإيطالي، تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره أدوينيزي على ملعب الفريولي، ضمن ختام مواجهات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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أودينيزي بوابة نابولي للنجمة الثالة الليلة

يحتاج فريق نابولي تحت قيادة مدربه لوتشانو سباليتي للفوز أو التعادل مع مضيفه أودينيزي مساء اليوم الخميس، للتتويج رسميًا بلقب الاسكوديتو الثالث في تاريخه بعد لقبي 1987 و1990.

ويحتاج نابولي إلى نقطة واحدة فقط في مباراة اليوم أمام مضيفه أودينيزي من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 33 عامًا.

حيث ينفرد نابولي بصدارة الدوري متقدمًا بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو (79 مقابل 64)، وذلك قبل 6 مراحل من نهاية الموسم، فيما يتواجد

فريق أودينيزي بالمركز الثالث عشر، برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة نابولي و أودينيزي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نابولي و أودينيزي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلى ربع بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر القنوات التالية : " AD SPORTS Premium 1 ، Starz Play App ، beIN Sports 2 FR ".

يُذكر أن فريق نابولي قد كان بإمكانه التتويج باللقب وسط جماهيره في الجولة الماضية، لولا تعادله أمام ضيفه ساليرنيتانا، بهدف لمثله، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

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