موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره برايتون مساء اليوم الخميس الموافق 4 مايو على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل اليونايتد مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني إريك تين هاج منتشيًا بالفوز الذي حققه على فريق أستون فيلا، حيث يأمل المارد الأحمر في استكمال سلسلة انتصاراته والحفاظ على موقعه في جدول الدوري.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 مايو 2023 والقنوات الناقلة

بينما يدخل فريق برايتون المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على وولفرهامبتون في الجولة السابقة، ويأمل الفريق في الخروج من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقناة الناقلة:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة.

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