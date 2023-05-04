نانت يبحث إقالة مدربه لسوء النتائج وتراجع الفريق لمنطقة الهبوط

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مسئولو نادي نانت الفرنسي إقالة مدرب الفريق، أنطوان كومباريه، بعد سوء النتائج التي يشهدها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان فريق نانت تلقى هزيمة مساء أمس الأربعاء من نظيره ستاد بريست بثنائية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي.

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أنطوان كومباريه في مهب الرياح:

بات أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، على أعتاب الرحيل من تدريب فريق نانت، بعدما تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، أبرزها خسارة كأس فرنسا للموسم الحالي.

حيث فشل فريق نانت في تحقيق بطولة كأس فرنسا بعدما تلقى هزيمة بنتيجة كبيرة من نظيره تولوز في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد

دو فرانس بسان دوني.

وكشفت تقارير فرنسية صحفية عن بحث إدارة نادي نانت ملف رحيل المدير الفني في الساعات الماضية لسوء النتائج.

وفشل فريق نانت في تحقيق الفوز في الدوري الفرنسي للمباراة العاشرة على التوالي، حيث يعود آخر انتصار للفريق على حساب لوريان في الجولة 32 من المسابقة.

وتوقف رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السابع عشر، هو أول المراكز التي يهبط صاحبها للدرجة الثانية الفرنسية.

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