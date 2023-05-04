تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون.. راشفورد في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره برايتون مساء اليوم الخميس الموافق 4 مايو على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برايتون:

حارس المرمى: دي خيا.

الدفاع: مالاسيا- ليندلوف- لوك شو- دالوت.

الوسط: كاسيميرو- إريكسن- سابيتزر.

الهجوم: سانشو- راشفورد- برونو فيرنانديز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقناة الناقلة:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة.

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