شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف الأهلى فى عهد كولر قبل السوبر.. ومعلول الأكثر صناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر محمد شريف مهاجم النادى الأهلى قائمة هدافى المارد الأحمر تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء برصيد 11 هدفا، وذلك قبل مواجهة بيراميدز فى كأس السوبر المحلى المقرر إقامته غدا الجمعة فى الإمارات.

هداف الأهلى

نجح محمد شريف رغم تراجع مشاركاته مع الأهلى فى اعتلاء قائمة أكثر من سجل أهدافا فى عهد السويسرى كولر برصيد 11 هدفا فى كل المسابقات، ويأتى محمود كهربا وصيفا له برصيد 10 أهداف.

مستر أسيست

يعد التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى أكثر من صنع أهدافا في عهد كولر برصيد 14 تمريرة حاسمة، ويأتي حسين الشحات وصيفا للتونسى برصيد 9 تمريرات حاسمة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الأمارات مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر المصرى.

ويبدأ المران فى الساعة السابعة والربع مساء اليوم الخميس (بتوقيت القاهرة) على ملعب محمد بن زايد الذى تقام عليه المباراة.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من فقرات المران وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصرى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.