الإسماعيلى يترقب موقف مباراته مع بيراميدز فى الدورى بسبب السوبر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الإسماعيلى، موقف مباراة الفريق مع بيراميدز في بطولة الدورى المقرر لها 9 مايو الجارى، بعد مشاركة بيراميدز في كأس السوبر المصرى أمام الأهلى بعد اعتذار نادى الزمالك عن عدم المشاركة.

وينتظر حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلى، قرار لجنة المسابقات سواء بتثبيت موعدها أو تأجيلها من أجل وضع البرنامج المناسب للمباراة، بعدما ترددت أنباء عن تأجيل المباراة لمشاركة بيراميدز في كأس السوبر المحلى.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 5 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز الفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق بيراميدز 9 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة الزمالك 13 مايو، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى.

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز الاسماعيلى فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الاسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام منافسه بيراميدز يوم 9 مايو الجارى على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات مسابقة الدورى المحلى، فضلا عن مواجهة النجوم ببطولة كأس مصر المقرر لها 24 مايو الجارى.