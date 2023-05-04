بابا فاسيليو يدرس الدفع بـ فيصل فى التشكيل الأساسى للبنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلى الدفع بالمهاجم أسامة فيصل فى التشكيل الأساسى أمام المقاولون العرب اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام على استاد الجبل الأخضر اليوم الخميس فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 9 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.