شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مصرياً يتأهلون للدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 14 لاعباً مصريا فى حجز مقاعدهم بالدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 11 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى اليوم الأول من منافسات الدور التمهيدى الأول كالتالى..

منافسات الرجال تأهل 6 لاعبين

فوز مصطفى عسل على الأرجنتينى ليوناردو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-5, 11-5, 12-10.

فوز عمر مسعد على منافسه بلاسز فاركز بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-9 .

فوز مازن هشام على الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-4.

فوز كريم الحمامي على منافسه تسز كوان بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 5-11, 11-7, 11-8 .

فوز علي أبو العنين على الانجليزي نيك وال بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 12-10.

فوز علي فرج على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-4, 11-3.

هزيمة محمد الشربيني أمام الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-5.

منافسات السيدات تأهل 8 لاعبات

فوز نوران جوهر على نور أبو المكارم بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-4, 11-3.

فوز فيروز أبو الخير على الإسبانية مارثا بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-4.

فوز هنا رمضان على الماليزية راشيل أرنولد بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 5-11, 11-7.

فوز نور الطيب على سنا إبراهيم بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 2-11, 12-10, 11-9 .

فوز سلمى هاني على ملك خفاجي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-4, 11-7.

فوز أمينة عرفي على منافستها أنيتا بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-3.

فوز فريدة محمد على الماليزية عيناء بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 12-10, 12-10, 11-9.

فوز هانيا الحمامي على كينزي أيمن بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-9, 11-7.

هزيمة جنا شيحة أمام الكندية هولي نوتون بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-5, 10-12, 11-6 .

هزيمة سلمى الطيب أمام اليابانية ساتومي بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-4.