شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يزور الأهرامات للمرة الثانية مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، صورا لزيارته للأهرامات للمرة الثانية مع أسرته، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث سبق للمدير الفنى زيارة الأهرامات من قبل مع جهازه المعاون للمنتخب الأولمبى.

على صعيد متصل، سلم البرازيلى روجيريو ميكالى تقريره الفنى عن معسكر المنتخب فى الفترة من 27 حتى 30 أبريل الماضى، لمسئولى اتحاد الكرة، حيث شرح ميكالى أوجه الاستفادة من المعسكر، وأشاد بالتزام اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى والإدارى.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت الأحد الماضى باستاد الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: على الجابرى، خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمود جهاد، محمد طارق، خط الوسط: عماد ميهوب، عبد الغنى محمد، محمد شحاتة، حاتم محمد، خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى سعد، وفى الشوط الثانى أجرى ميكالى تغييرا كليا على المنتخب لمنح الفرصة لجميع اللاعبين.