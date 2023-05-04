شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يجتمع اليوم لمناقشة عدة أمور مهمة بعد الهزيمة من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى المصرى، ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة عدة أمور مهمة متعلقة بفريق الكرة، ومن أبرزها تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى بنهاية الموسم الجارى، خاصة محمد جريندو وإيزى إيميكا وإسلام عطية، والاستقرار على قائمة الراحلين عن الفريق، كما سيناقش المجلس صرف مستحقات أبريل الماضى ومكافآت الفوز المتأخرة.

وخسر النادى المصرى أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.