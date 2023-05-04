شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ثالث منافسى الأهلى على كأس السوبر المحلى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى مساء غد الجمعة فريق بيراميدز على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المصرى.

بيراميدز المنافس الثالث للأهلى

وأصبح فريق بيراميدز ثالث منافس يواجه الأهلى فى مباريات السوبر المحلى على الأراضى الإماراتية، حيث سبق أن واجه الأهلى الزمالك أكثر من مرة فى الإمارات، بالإضافة إلى مواجهة المصرى البورسعيدى فى 12 يناير 2018، والتى حسمها المارد الأحمر بنتيجة (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

وسيكون فريق بيراميدز فى السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، أمام فرصة ثمينة لإحراز أول ألقابه عندما يلتقى مع الأهلى على استاد محمد بن زايد في الإمارات، في كأس السوبر المصرى بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.

وتأكد بشكل نهائي مشاركة نادي بيراميدز في السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر له الجمعة المقبل بأبو ظبي فى الإمارات.

وستكون مباراة الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف الدوري وبطولة كأس مصر فرصة قوية للجماهير لمشاهدة مباراة قوية، خاصة أن الأهلي توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز 2 / 1.