شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى ومصطفى فتحى هدافا بيراميدز فى عهد باتشيكو.. والسعيد مستر أسيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقاسم رمضان صبحى ومصطفى فتحى لاعبا نادى بيراميدز لقب هداف الفريق السماوى منذ تولى البرتغالى جايمى باتشيكو القيادة الفنية لنادى بيراميدز فى كل البطولات، وذلك قبل مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى المقرر إقامتها مساء الجمعة فى الإمارات.

هداف بيراميدز

ونجح رمضان صبحى ومصطفى فتحى فى تسجيل كل منهما 5 أهداف مع بيراميدز فى عهد جايمى باتشيكو، فى حين أن عبد الله السعيد يعد الأكثر صناعة للأهداف مع باتشيكو برصيد 7 تمريرات حاسمة، يليه كل من رمضان صبحى والمغربى وليد الكارتى برصيد 5 تمريرات.

وتعهد لاعبو الفريق الأول بنادى بيراميدز على تحقيق أول بطولة للنادى على حساب الأهلى باقتناص كأس السوبر، فى المباراة التى ستجمعهما بالإمارات غدا الجمعة.

ويرغب لاعبو بيراميدز فى تحقيق أول بطولة للنادى، وتعويض الإخفاق الأفريقى وتوديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مارومو جالانتس الجنوب أفريقى.

وتحدث لاعبو بيراميدز مع بعضهم البعض وحفزوا أنفسهم من أجل تحقيق الفوز واغتنام فرصة المشاركة فى كأس السوبر، وتعويض خسارة لقب كاس مصر أمام الأهلى أيضًا.