شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات الدور التمهيدى فى بطولة العالم للاسكواش بـ15 مباراة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات الدور التمهيدى الأول ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن شأن البطولة أن تحسم شكل التصنيف العالمى خلال الشهر الجارى.

وكان 14 لاعباً قد تأهل إلى الدور التمهيدى الثانى خلال منافسات اليوم الأول، وجاءت مباريات المصريين فى هذا اليوم كالتالى..

زينة ميكوي والانجليزية لوسي بيكروفت

طارق مؤمن والانجليزي تشارلي لي

يثرب عادل ولي كا يي لاعبة هونج كونج

نور الشربيني وهنا معتز

ندى عباس والأمريكية أوليفيا فيتشر

مروان الشوربجي والأمريكي شاهجان خان

محمد أبو الغار والانجليزي جريجور باركر

فارس الدسوقي و الكندي ديفيد

مريم متولي والإنجليزية لوسي تيرمل

يحيى النوساني والهندي سوراف جوزال

زينة زين و البلجيكية نيلي جليس

نادين شاهين والإنجليزية سارة جان بيري

يوسف إبراهيم والانجليزي سايمون هيربيرت

روان العربي والإنجليزية جراس جير

يوسف سليمان وكريم عبد الجواد

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم في النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربيني عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب في مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلي فرج وتوج بالبطولة في 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.