شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوى يتحدثان عن مباراة السوبر فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، ومحمد الشناوى كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا فى الساعة الثالثة والربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويعقد المؤتمر الصحفى، الذى يحضره المدير الفنى وكابتن الفريق، فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبى بالإمارات.

ويتحدث ثنائى الأهلى عن مباراة السوبر المصرى وكيفية الاستعداد لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الجمعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى، والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرات المران الجماعى، الذى أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين فى ثلاثة فرق، خلال التقسيمة التى شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى، والمحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.