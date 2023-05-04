جلسة خاصة بين يانكون والشناوى استعدادا للسوبر المصرى

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالأهلى، جلسة خاصة مع محمد الشناوى حارس الفريق تحدث معه خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الغد.

ووجه يانكون عدداً من النصائح الفنية للحارس الدولى حتى يُحافظ على شباكه نظيفة أمام بيراميدز ومن أجل استكشاف طريقة زيارة المنافس للشباك، خاصة أن بيراميدز يمتلك عددا كبيرا من مفاتيح اللعب ومواطن القوة والتى تمتلك مهارات مختلفة فى التسجيل لابد من إفسادها.

ويحرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تدريب لاعبي الفريق على بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة الغد المرتقبة التى يسعى كولر للفوز بها من أجل حصد اللقب الثالث في مسيرته مع الأهلي بعدما سبق وتوّج بالسوبر المصري على حساب الزمالك ثم كأس مصر على حساب بيراميدز.

وحرص كولر على عقد أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق على مدار الأيام الماضية وبعد الوصول للأمارات عصر الثلاثاء، في أكثر من محاضرة بالفندق وبملعب التدريب، وتحدث معهم على ضرورة التركيز في لقاء الغد وعدم الإنشغال بالأجواء التى أحاطت بمباراة السوبر والطرف الثاني الذي سيواجه الأهلي، وشدد لهم على ضرورة التركيز في المباراة والإجتهاد منذ بدايتها من أجل حسم اللقب.

وقام كولر بتدريب لاعبيه على ضربات الجزاء على مدار اليومين الماضيين تحسباً للجوء إليها في مباراة الغد المرتقبة ، ويعمل المدير الفني جاهداً في التوقيت الحالي على تأهيل لاعبي الأهلي معنوياً وفنياً وبدنياً لمواجهة بيراميدز الحاسمة.