شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصرى فرصة جديدة أمام بيراميدز لكسر عقدة النهائيات وإحراز أول لقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون فريق بيراميدز، فى السابعة والنصف مساء غد الجمعة، أمام فرصة ثمينة لإحراز أول ألقابه عندما يلتقى مع الأهلى على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، فى كأس السوبر المصرى.

وتعهد لاعبو الفريق الأول بنادى بيراميدز بتحقيق أول بطولة للنادى على حساب الأهلى باقتناص كأس السوبر، لتعويض الإخفاق الأفريقى وتوديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مارومو جالانتس الجنوب أفريقي.

عقدة النهائيات

يسعى فريق بيراميدز في مباراة الأهلى إلى كسر عقدة النهائيات التي تلازم الفريق، حيث خسر بيراميدز 3 مباريات نهائية حتى الآن، ويسعى بكل قوة في تحقيق الفوز على الأهلى من أجل حصد أول لقب في تاريخه.

وخسر بيراميدز نهائيين في بطولة كأس مصر الأولى أمام الزمالك والثانية أمام الأهلى، كما خسر بيراميدز نهائي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" أمام نهضة بركان المغربى.

وتحدث لاعبو بيراميدز مع بعضهم وحفزوا أنفسهم من أجل تحقيق الفوز واغتنام فرصة المشاركة في كاس السوبر، وتعويض خسارة لقب كاس مصر أمام الأهلي أيضًا.

وتأكد بشكل نهائي مشاركة نادي بيراميدز في السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر له غدا الجمعة بأبو ظبي فى الإمارات.

وستكون مباراة الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف الدوري وبطولة كأس مصر فرصة قوية للجماهير لمشاهدة مباراة قوية، خاصة أن الأهلي توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز 2 / 1.