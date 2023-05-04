شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يرفض إراحة لاعبى الاتحاد السكندرى ويستعد لكأس مصر بمواجهة سبورتنج وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، منح لاعبى سيد البلد راحة من التدريبات الجماعية بعد تأجيل مباراة بيراميدز، التى كان مقرر لها غداً الجمعة بالجولة السابعة والعشرين من الدورى لارتباط الفريق السماوى بمواجهة السوبر المحلى.

واستقر الاتحاد السكندرى على مواجهة فريق سبورتنج ودياً اليوم الخميس استعداداً لمواجهة السكة الحديد فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجارى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

فى سياق مختلف منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى محمد محمود لاعب الفريق راحة لمدة أسبوع، يبدأ خلالها جلسات العلاج بالمياه فى حمام السباحة للتأهيل من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يغيب محمد محمود مدة لا تقل عن أسبوعين، بعدما أثبتت الفحوصات الأولية إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، ليبدأ الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى تجهيز بديل اللاعب للاعتماد عليه فى الفترة المقبلة.

كما انتظم عبد الغنى محمد وأحمد فهد ثنائى الاتحاد السكندرى فى مران الفريق، خلال الساعات الماضية، بعد الانتهاء من مهمتهم مع المنتخب الأولمبى، خلال مواجهة الكونغو الودية، والتى فاز خلالها الفراعنة بنتيجة 2-0، فى اللقاء الذى أقيم أمس، باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.