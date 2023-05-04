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أوسوريو يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس.

 

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وواصل الفارس الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لملاقاة بروكسي في الكأس.

 

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين

مجموعة من المهام والخطط والجمل الفنية لتنفيذها خلال المران استعدادا للمباريات المقبلة.

 

ويستعد فريق الزمالك إلى مواجهة نظيره بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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