فتوح والسيسي يخضعان لتدريبات فردية على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خضع الثنائي أحمد فتوح وعمرو السيسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات الفردية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس.

وواصل الفارس الأبيض تدريباته اليوم الخميس الموافق 4 مايو الجاري على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لملاقاة بروكسي في الكأس.

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وخاض الثنائي فقرة فردية خاصة على هامش مران اليوم، ضمن

البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره بروكسي، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مايو على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

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