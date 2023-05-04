تفاصيل جلسة أوسويرو مع جهازه المعاون عقب مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع جهازه المعاون صباح اليوم الخميس.

وذلك عقب انتهاء التدريبات الجماعية للأبيض اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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شهدت الجلسة التي عقدها أوسويرو مع جهازه المعاون شرح المدير الفني لجهازه المعاون أبرز النقاط الفنية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحديد السلبيات والإيجابيات التي ظهرت خلال مران

اليوم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

ويقع فريق الزمالك بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات.

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