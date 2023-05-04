مصطفى شلبي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خضع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس.

وواصل الفارس الأبيض تدريباته اليوم الخميس الموافق 4 مايو الجاري على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لملاقاة بروكسي في الكأس.

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وواصل شلبي برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق، بمجموعة من التدريبات

الفردية على هامش مران اليوم ، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره بروكسي، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مايو على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

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