5 معلقين لـ مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات تفصلنا عن إنطلاق المباراة المرتقبة، والتي تجمع بين فريقي الأهلي ضد بيراميدز في السوبر المصري 2023 ، والتي يحتضنها ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

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ومن المقرر أن تنقب المباراة عبر قناتي أون تايم سبورت، وابو ظبي الرياضية.

من المنتظر أن يتولي مهمة التعليق على مباراة السوبر عبر ابو ظبي الرياضية وأون تايم سبورت على النحو التالي:

ابو ظبي الرياضية – عامر عبد الله (صوتية أولى) – عصام عبده ( صوتية ثانية)

أون تايم سبورت – مدحت شلبي ومحمد البوشي وأمير محروس.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر إنطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الجمعة الموافق 5 مايو.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة

والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

وسط الملعب: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، علي جبر، محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، إبراهيم عادل.

الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف.

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