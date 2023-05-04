كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية مع نظيره فريق بيراميدز في السوبر المصري 2023 ، والتي يحتضنها ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

وسط الملعب: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر إنطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الجمعة الموافق 5 مايو.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في

تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تنقب المباراة عبر قناتي أون تايم سبورت، وابو ظبي الرياضية.

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