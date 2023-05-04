تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه جايمي باتشيكو لمهمة صعبة في الإمارات، عندما يلتقي مع نظيره الأهلي في السوبر المصري 2023 ، والتي يحتضنها ستاد محمد بن زايد في الإمارات.
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تشكيل بيراميدز المتوقع
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، علي جبر، محمد الشيبي.
الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، إبراهيم عادل.
الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
ومن المقرر إنطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الجمعة الموافق 5 مايو.
وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.