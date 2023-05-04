شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاته يخصص تدريبات لمهاجمى المحلة لعلاج العقم التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة تدريبات خاصة لمهاجمي الفريق جبريال أوروك، وعبد الرحمن عاطف "أجويرو"، قبل مواجهة فريق سيراميكا فى بطولة الدورى، لعلاج العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الماضية .

وتلقي فريق غزل المحلة خسارة من فريق سموحة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.