شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ترتيبات قرعة أمم افريقيا تحت 23 سنة قبل سحبها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الجمعة مراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، بمشاركة منتخب مصر الذى يقوده فنيا البرازيلى روجيريو ميكالي. س : متى تقام القرعة؟ س : متى تقام القرعة؟ ج : تقام القرعة غدا الجمعة 5 مايو الجارى على أن تقام البطولة الإفريقية فى المغرب يونيو المقبل. س : كيف تأهل منتخب مصر لهذه البطولة؟ س : كيف تأهل منتخب مصر لهذه البطولة؟ ج : تخطي منتخب مصر نظيريه إيسواتيني وزامبيا في التصفيات، ولم يكن صعود المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة هينا، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية وقد شهدت خروج منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وبوركينافاسو. س : ما هى المنتخبات المشاركة فى البطولة؟ س : ما هى المنتخبات المشاركة فى البطولة؟ ج : تأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من المغرب البلد المستضيف والكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر. س : ما هو نظام القرعة؟ س : ما هو نظام القرعة؟ ج : قال محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبى، إن القرعة تقام بنظام مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، وباقي الفرق "النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا" يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة ..ويصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة. س: كيف يستعد منتخب مصر للبطولة؟ س: كيف يستعد منتخب مصر للبطولة؟ ج : يعقد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب اجتماعات مستمرة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني للترتيب للبطولة القادمة، والإعداد الجيد لها، والذى سيتم الاستقرار عليه بشكل كبير عقب معرفة مجموعة المنتخب فى البطولة التى يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا.

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