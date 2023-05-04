شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. تدريبات تأهيلية لمصطفى شلبى وتقسيمة فنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعى للأبيض اليوم الخميس، والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وواصل شلبي برنامجه التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق، بمجموعة من التدريبات الفردية على هامش مران اليوم، فى ظل تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم وشهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث ظهر الثلاثي محمد عواد ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو بشكلٍ جيد.