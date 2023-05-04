شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ممنوعات مباراة السوبر بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى وبيراميدز والمقرر لها الجمعة على ملعب محمد بن زايد، عن قائمة الممنوعات التى تم إعلانها للجماهير التى ستحضر المباراة.

ووضعت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر عدد من الممنوعات على الجماهير التى ستحضر المباراة، وهى:

الألعاب النارية ومؤشرات الليزر

الأسلحة

الحيوانات

الأبواق التى تسبب ضجيج مرتفع

المواد التى تعرض السلامة للخطر

المظلات وعصى السيلفى وعربات الأطفال

شاحن الهواتف

العطور ومستحضرات التجميل

إحضار أو ارتداء مواد ترويجية أو إعلانات لفرق غير مشاركة