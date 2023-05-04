7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 4/5/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى بزيه التقليدى وبيراميدز بالكحلى فى السوبر المصرى بالإمارات، وناصر منسى يغيب أسبوعين عن الزمالك بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة، وميار شريف تستعد للمشاركة فى بطولة إيطاليا المفتوحة للماسترز.

الأهلى بزيه التقليدى وبيراميدز بالكحلى فى السوبر المصرى بالإمارات