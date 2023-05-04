شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حضرنا جيدا لمباراة بيراميدز بالسوبر.. وطورنا فلسفة لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن مباراة فريقه ضد بيراميدز، غدا الجمعة، فى مباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، قائلا: "لدينا تركيز كبير على مباراة السوبر، وأضعنا وقتا فى التحضير لمنافس مختلف فى مباراة السوبر".

وتابع خلال المؤتمر الصحفى: "بيراميدز نعلمه جيدا حيث لعبنا ضده فى الكأس وبدأنا التحضير أمس وأول أمس بعد معرفة الخبر مباشرة وحضرنا له ولا يفرق كثيرا فى التحضير لأننا نعرفه جيدا وتقابلنا معه أكثر من مرة".

وتحدث كولر عن أزمة المهاجمين التى واجهت الفريق فى الفترة الماضية، :"كنت قد طلبت ضم مهاجم وشاهدت مباريات لمهاجمين كثر، ولكن لأسباب كثيرة لم نوفق فى جلب المهاجم المطلوب وفلسفتى ألا أتعاقد مع أى مهاجم ولابد أن يكون اللاعب الجديد أفضل من اللاعبين الموجودين بالفريق، وقد كانت تصريحاتى السابقة لأنى لم أكن أعلم قدرات فريقى بشكل كافى".

تابع:"لدينا 3 مهاجمين أساسيين أثبتوا كفاءة عالية وطورنا فى فلسفة الفريق بحيث ألا يقتصر التسجيل على المهاجمين فقط ولدى لاعبى الأجنحة وخط الوسط يحرزون الأهداف، وحاليا لا توجد مشكلة والثلاثة مهاجمين يؤدون بشكل جيد، ونفوز ونسير بشكل جيد جدا".

وعن المقارنة بين اللعب ضد الزمالك أو ضد بيراميدز، أكد كولر: "لن أقارن بين مواجهة الزمالك وبيراميدز فى السوبر، المقارنة غير جيدة بين الفريقين وكلاهما فرق كبيرة ولديهم إمكانيات عالية ولاعبين على أعلى مستوى وكلاهما لديه طريقة لعب وكرة مختلفة ، ولكن تركيزي كيف سيلعب فريق وهدفنا دراسة أي خصم لمعرفة أسلوبه في الدفاع والهجوم لوضع الخطة المناسبة، وليس له علاقة بأيهما الأضعف والأقوى وكليهما فرق كبيرة، وما يهمنى هو التركيز مع فريقى وكيف ألعب المباراة وأدائى فى المباراة".

وفيما يثار حول محمود كهربا بشأن تعرضه للإيقاف أكثر من مرة، أشار كولر: "نحاول مساعدته نفسيا لتوفير حالة من الهدوء، بحيث لا يحدث مشاكل بشأن ايقافه ونحاول تهيئته نفسيا من أجل التركيز في أدائه ورغم كل الصعوبات قادر على الفصل بين هذه المشاكل وبين التركيز داخل الملعب".