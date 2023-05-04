بتدخل من وزير الرياضة.. مصطفى فتحي يلحق ببعثة بيراميدز في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مصطفى فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ييراميدز من اللحاق ببعثة ناديه والتي وصلت مساء أمس الأربعاء إلى الامارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

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ويلتقي بيراميدز وصيف الكأس مع نظيره الأهلي بطل الكأس في تمام السابعة والنصف من مساء غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي على لقب السوبر المصري.

تدخل الوزير ..

يأتي ذلك عقب تدخل أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة لإنهاء المشكلة الخاصة باللاعب في عدم

سفره مع بعثة الفريق ليلحق اللاعب بالبعثة مساء أمس.

وأجرى أشرف صبحي اتصالا مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس بعثة بيرنيدز في أبوظبي، للتأكيد على حل مشكلة اللاعب بصفة نهائية.

ووجهت إدارة بيراميدز الشكر للدكتور أشرف صبحي على تدخله لانهاء سفر مصطفى فتحي ومتابعته للفريق.

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