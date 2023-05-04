الدولي للرماية يسند لمصر تنظيم بطولتين جديدتين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ، اسناد تنظيم بطولتي العالم للرماية الخرطوش والمسدس والبندقية والمقرر إقامتهما العام المقبل لمصر، على خلفية النجاح الذي حققته البلاد في استضافتها فعاليات بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة .



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وقال روسي خلال تصريحاته اليوم الخميس: من المتوقع أن تشهد فعاليات البطولتين مشاركة أكثر من ١٠٠٠ رام ورامية لمنافسات كأس العالم للخرطوش والمسدس والبندقية العام المقبل .

وواصل : قررنا منح الثقة لمصر بعد النجاح في مهمة التنظيم بطولة كأس العالم للخرطوس وهناك حالة عامة من السعادة

تنتاب المدربين واللاعبين كافة بالتنظيم والميادين التي تعد الأفضل في العالم .

ختام البطولة ..

ومن المقرر أن تختتم اليوم الخميس فعاليات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت المنافسات بشكل رسمي يوم 25 أبريل الماضي، وشهدت منافسة شرسة مع مشاركة أكثر من 450 رام ورامية من شتى أنحاء العالم .

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