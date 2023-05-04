وزير الرياضة يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، السيد /رودني سويجلر مدير المكتب الإقليمي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في إفريقيا، لبحث الموضوعات ذات الصلة والخاصة بمجال مكافحة المنشطات، بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، على هامش برنامج زيارته لدولة جنوب افريقيا.

إقرأ أيضًا.. بتدخل من وزير الرياضة.. مصطفى فتحي يلحق ببعثة بيراميدز في الإمارات

أكد وزير الشباب والرياضة على حرص الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة على دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها على الرياضيين، مشيراً إلى عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا.

أشار "صبحي" إلى التنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة مع كافة المسئولين عن ملف مكافحة المنشطات سواء داخل مصر أو أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة

المنشطات من أجل توفير بيئة عادلة لممارسة الرياضة النظيفة في سبيل تحقيق الهدف وهو رياضة بلا منشطات.

من جانبه أعرب "سويجلر" عن تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور وصوله جنوب افريقيا، قام بتوقيع برتوكول تعاون ثنائي مع نظيره الجنوب افريقي السيد/ زيزي كدوا، بحضور السفير المصري أحمد الفاضلي، ونائب السفير المستشار محمد قنديل، والقنصل أحمد شديد، بمقر السفارة المصرية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا