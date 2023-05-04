هالاند .. لا أفكر كثيراً في الأرقام وعيني على هذا الهدف

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النرويجي الدولي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن رؤيته بعد أن رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3 - صفر على ضيفه وست هام يونايتد، "الأربعاء"، في مباراة مؤجلة بالمرحلة الـ28 للمسابقة.

وتخطى هالاند إنجاز أندي كول وآلان شيرر حيث سجل الأول 34 هدفا في موسم 1993 -1994 وتبعه شيرر بتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم التالي مباشرة.

وقال هالاند في تصريحات صحفية،ليلة خاصة ولحظة استثنائية، نعم أنا سعيد وفخور للغاية ،بالطبع كنت أعرف بشأن هذا الأمر، لكننا حاولنا صناعة الفرص لتسجيل الأهداف، لم يكن الأمر

سهلا.

واستطرد هالاند :لا أفكر في هذا الآن، سأنام بعد هذه المباراة وأستيقظ في الصباح وسأفكر في إمكانية حصد ثلاث نقاط أمام ليدز يونايتد.

وأضاف: جاء وست هام للدفاع طوال 90 دقيقة، ولقد عانينا بعض الشيء في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني نجحنا في التسجيل.

وأحرز هالاند حتى الآن 51 هدفا على مستوى كافة المسابقات في الموسم الحالي وسيكون التحدي التالي بالنسبة له هو محاولة تحطيم الرقم القياسي لديكسي دين، الذي سجل 63 هدفا لفريقه إيفرتون على مستوى كافة المسابقات في موسم 1927 -1928.