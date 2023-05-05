فيوتشر يتعادل مع فاركو سلبيا في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة فيوتشر وفاركو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويظل فيوتشر في المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة.

وخاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، بينما خاض فاركو 27 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 7 لقاءات.

تشكيل فيوتشر: محمود حمدي في حراسة المرمى، باسم علي، محمود مرعي، علي الفيل، مروان محسن، جوزيف نجويم، مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، عبد الكبير الوادي وعلي زعزع.

تشكيل فاركو : محمد شيكا في حراسة المرمى، عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، جابر كامل، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري، رزقي حمرون، شكري نجيب، وأحمد شريف.