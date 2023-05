الرجال: فريق سلة الاتحاد وعد بالدورى وإصابة ياسر ودولا بالتمرين

ياسر رشاد - القاهرة - قال حازم الرجال أمين صندوق نادى الاتحاد السكندرى والمسئول بملف كرة السلة للوفد إن لاعبى الفريق الاول لكرة السلة وعدوا مجلس الادارة بالحصول على درع الدورى وأنه لا بديل عن الفوز مؤكدين على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق البطولة

وأكد على أن مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى يبذل كل الجهد فى ملف كرة السلة مشيرا الى أن هناك تدعيمات جديدة للفريق مع بداية الموسم الجديد

وعن الاصابات التى لحقت بكل من لاعبى الفريق ياسر صالح وأحمد عادل " دولا" خلال التمرين والتى أصيب على إثرها صالح بتمزق فى أربطة القدم ودولا بشرخ فى اصبع اليد اليمنى حيث تم تركيب دعامة له قال الرجال "لازال أمامنا وقت لا بأس لمبارايات نهائى الدورى والاصابات التى لحقت باللاعبين لم يجزم الفريق الطبى حتى الآن بعدم مشاركتهما إلا أن ياسر لم يستطع

المران منذ أمس ومن المتوقع أن يلحق الفريق من المباراة الثانية أو الثالثة بالنهائي أما دولا فرغم إصابته الا إنه لازال بيتمرن مع الفريق وإنشاء الله يشارك "

كما شدد على أن مجلس الادارة ولجنة السلة قد حددوا أسماء البعثة التى سوف تسافر مع الفريق مؤكدا على أن هناك قرار واضح بأن البعثة ستضم الجهاز الفنى فقط

يذكر أن فريق سلة الاتحاد سيواجه فريق الأهلى فى نهائى الدورى المقرر إقامته فى الفترة من ١٠ -١٦ مايو الجارى بطريقة the best of 5 وذلك بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر