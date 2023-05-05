فيكتور أوسيمين يعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - عزز النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي، صدارته في قائمة هدافي الدوري الإيطالي بالموسم الحالي بعد هدفه أمام أودينيزي في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

شاهد.. جماهير نابولي تقتحم الملعب بعد التتويج بالدوري الإيطالي

وينفرد فيكتور أوسيمين بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفا ويفصله ثلاثة أهداف عن لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الذي يأتي في وصافة الهدافين، وفي المركز الثالث يأتي بولاي ديا لاعب ساليرنيتانا برصيد 13 هدفا.

وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي للمرة الثالثة في تاريخه، ما دفع جماهير النادي للنزول إلى أرضية الملعب والاحتفال مع اللاعبين

والجهاز الفني بعد الإنجاز التاريخي الذي سجله النادي في موسم استثنائي ومثير.

رفع نابولي رصيده إلى النقطة 80 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليحسم اللقب لصالحه بعد موسم استثنائي، بينما يحل أودينيزي في المركز الثاني عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي.

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