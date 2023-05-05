مانشستر يونايتد يخسر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى مانشستر يونايتد خسارة مفاجئة من نظيره برايتون بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب فالمر معقل الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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جاء هدف برايتون من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة نفذها الكسيس ماك اليستير.

بهذه النتيجة صعد برايتون إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما لا يزال يحتفظ مانشستر يونايتد بالمركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 59 نقطة ويفصله ثلاث نقاط عن ليفربول

صاحب المركز الخامس.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره وست هام يونايتد في العاصمة اللندنية على ملعب ويمبلي، يوم الأحد المقبلة في الجولة إطار الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد : حراسة المرمي: دي خيا - الدفاع: ليندلوف، دالوت، شو وبيساكا - الوسط: كاسيميرو، فريد و برونو فرنانديز - الهجوم: أنتوني، راشفورد ومارسيال.

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