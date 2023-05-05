نجم الهلال السعودي ينتقل للدوري البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال عن دعم في صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبًا لرحيل عدد من نجوم الزعيم مع نهاية الموسم الحالي.

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يستعد الهلال لمواجهة اوراوا ريد دايموند الياباني يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا، لكن نجم أزرق الرياض يفكر في شيء أخر وهو النادي الجديد الذي سيلعب له في الموسم المقبل.

عرض برازيلي لنجم الهلال

تلقى اللاعب جوستافو كويلار عرض من نادي انترناسيونال البرازيلي للانتقال لدوري السامبا في الموسم المقبل، وهو ما اكدته التقارير البرازيلية في الساعات القليلة الماضية، وعلى

عودة اللاعب من جديد للدوري البرازيلي.

قامت إدارة الهلال بتمديد عقد كويلار حتى يونيو 2024، لكن في ظل الإغراءات الكبيرة من الأندية الاخرى قرر اللاعب الرحيل في الصيف المقبل، والعودة من جديد للدوري البرازيلي بعدما لعب لنادي فلامنجو قبل الانتقال لبطل قارة آسيا.

لعب جوستافو كويلار مع الهلال في 121 مباراة بجميع البطولات، لم يسجل خلالها أي هدف وصنع 3 أهداف.

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