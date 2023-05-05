موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإمارتية، مباراة الأهلي وبيراميدز، في كأس السوبر المصري.

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ويشارك بيراميدز في كأس السوبر المصري ضد الأهلي بعد اعتذار الزمالك عقب تجميد قرار إيقاف محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة ، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 وأبوظي الرياضية الأولى مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

يعاني جيمي باتشيو من غياب 3 عناصر مهمة وأساسية عن صفوف الفريق أمام الأهلي في مراكز حراسة المرمى وقلب الدفاع ومركز صانع الألعاب.

يغيب عن قائمة بيراميدز كل من

عبدالله السعيد وأسامة جلال بسبب الإصابة، وشريف إكرامي بسبب الإيقاف لشهرين لتعاطيه المنشطات.

ورغم أن غيابات بيراميدز قليلة العدد، إلا أنها ذات تأثير كبير، خصوصًا أن الثنائي كان أساسيًا في مباراة الفريقين الأخيرة بنهائي كأس مصر أبريل الماضي، وهي المباراة التي تعرضا فيها للإصابة.

يجد باتشيكو صعوبة في توفير بدلاء الثلاثي الغائب عن اللقاء خاصة في مركز قلب الدفاع حيث سيغيب أسامه جلال، ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على أحمد فتحي بجوار علي جبر.