شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل خوض آخر مران استعداداً للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مساء اليوم ، الخميس، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الفريق بالإمارات قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد، بأبو ظبي لخوض المران الرئيسي استعدادًا لخوض السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد، بتوقيت القاهرة، في بطولة السوبر المصري، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي ، وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي في مباراة السوبر المصري ، كما يلي:

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

- حكم ساحة: محمود البنا.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".

- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".

- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".