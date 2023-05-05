شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل خوض آخر مران استعداداً للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مساء اليوم ، الخميس، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الفريق بالإمارات قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد، بأبو ظبي لخوض المران الرئيسي استعدادًا لخوض السوبر.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد، بتوقيت القاهرة، في بطولة السوبر المصري، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
- حكم ساحة: محمود البنا.
- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.
- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.
- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".
- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".
- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".
وأكد محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، على أنه فى حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط ١٥ دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
موعد مباراة السوبر المصري
ويلتقى بيراميدز وصيف الدورى المصرى مع الأهلى بطل كأس مصر فى السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى، في إطار لقاء السوبر المصرى.
وعُقد اليوم، بملعب محمد بن زايد بأبوظبي، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز والأهلي في السوبر المصري، والذي يقام بالعاصمة الإماراتية.وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي نادي بيراميدز اللون الكحلى الكامل ويرتدى حارس المرمى الأخضر كاملا، فيما يظهر الأهلى بالأحمر والأبيض وحارسه البرتقالى الكامل.
وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب مباشرة
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