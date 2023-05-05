شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر: نجحنا فى تنظيم دورى الطائرة واستقدام حكام إماراتيين لا يُقلل من المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة لنجاح مجلس إدارة الاتحاد في تنظيم مسابقتى الدوري والكأس رجال وسيدات والخروج بكافة البطولات التى نظمها الاتحاد بشكل أكثر من رائع بشهادة الجميع ورغم سخونة الأحداث إلى أن بطولتى الدوري والكأس على المستويين رجال وسيدات لم تشهدا أي خروج عن النص ، كما أن المنافسات حظت بمتابعة الملايين داخل وخارج مصر.

وعن فكرة الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي أوضح ياسر قمر أن الاستعانة بحكام من الإمارات لايعنى فقدان الثقة في الحكام المصريين ولكنه دعم ومساندة للأشقاء العرب ورد للتعاون المشترك حيث سبق لدولة الإمارات العربية الشقيقة إستضافة معسكر منتخب مصر للشباب ولم يتكبد الاتحاد المصري اى مليم وجاء قرار الاستعانة بحكمى الامارات لتبادل الخبرات ومنح الأشقاء الثقة وهو ما تحقق كما ان قرار اتحاد اللعبة لم يقتصر على تعين حكام من الإمارات فقط ولكنهم كانوا مُطعمين بحكام مصريين والحمد لله التجربة نجحت وانتهاء الموسم الساخن بدون اى مشاكل وهدفنا كمجلس إدارة بالكامل مواصلة المسيرة الناجحة وتطوير أداء اللاعبين حتى يعود ذلك بالفائدة على مستوى المنتخبات الوطنية سواء رجال أو سيدات.

ورداً على عدم الاستعانة بتقنية الفار في المباريات الحاسمة أوضح ياسر قمر أن اتحاد الطائرة لايملك هذه التقنية والجميع يعلم انها مكلفة للغاية وما حدث من قبل في صالة ٦ اكتوبر والاستعانة بهذه التقنية كان باجتهاد شخصي حيث طالبت من مدير صالة الدكتور حسن مصطفي ان نرجع للفيديو من خلال الكاميرات التى كانت تنقل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في حالة الاختلاف في قرار طاقم التحكيم ولكن لم يحدث من قبل توفير هذه التقنية .