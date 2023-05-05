شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على طلائع الجيش 2-0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق حرس الحدود الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش، متقدمًا بهدفين دون رد، فى المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش باتجاه الزاوية اليسرى للمرمى تابعها إيمانويل بلمسة غيرت من اتجاه الكرة وسكنت الشباك، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس محمد شعبان محمود من التصدي لها رغم التوقع الصحيح لزاوية التسديد.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال، وفي الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد، والهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي".

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: "حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله، والوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي، وفي الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف".

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة من 24 مباراة خاضها، حيث فاز فى ثلاث مواجهات وتعادل 7 مرات، وتلقى الهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفا فيما استقبلت شباكهم 30 هدفًا.

بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى أربعة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33.